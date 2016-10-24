Банк ВТБ подал иск о банкротстве оператора наружной рекламы "Вера-Олимп"

15:54 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. ПАО Банк ВТБ подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом оператора наружной рекламы ООО "Рекламная компания "Вера-Олимп", говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Арбитражный суд Москвы 11 августа отказал в удовлетворении заявления ПАО "БМ-Банк" (банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО "Банк Москвы") о признании банкротом оператора наружной рекламы ЗАО "Олимп". У банка отсутствовали материально-правовые основания для подачи заявления о признании компании "Олимп" несостоятельной (банкротом), отметил суд. Производство по делу о банкротстве было прекращено.

Суд в июле взыскал с ЗАО "Олимп" около 1,8 миллиарда рублей по иску столичного Департамента средств массовой информации и рекламы.

Ранее компания "Олимп" обратилась в суд с заявление о взыскании с департамента более 1,4 миллиарда рублей. Впоследствии ответчик предъявил встречный иск. В результате арбитраж взыскал с департамента 125 миллионов рублей по иску ЗАО "Олимп", однако встречный иск был также удовлетворен — суд обязал оператора выплатить 25 миллионов рублей пени, а также штраф в размере около 1,9 миллиарда рублей.

С учетом зачета требований суд взыскал с "Олимпа" в пользу департамента СМИ и рекламы около 1,8 миллиарда рублей.

Кроме взыскания денежных средств оператор также просил суд признать действующим договор от 15 октября 2013 года на право установки и эксплуатации рекламных конструкций и признать незаконным решение департамента от 22 января 2016 года об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Однако суд эти требования отклонил.

Газета "Ведомости" сообщала, что департамент объявил о расторжении контракта с "Олимпом", так как компания вовремя не внесла платеж в размере около 730 миллионов рублей за очередной период за право эксплуатации рекламных конструкций. В свою очередь "Олимп" подал иск в суд о взыскании компенсации за те места под рекламу, за которые оператор платил, но разместить щиты или другие конструкции так и не смог.

В августе 2013 года столичные власти провели первый этап торгов по размещению рекламных конструкций на 10 лет, на аукционе было разыграно десять лотов. По итогам торгов определилось семь победителей - компании "Русс Аутдор", "Илион", "Гэллэри Сервис", ЗАО "Олимп", ОАО "ТРК", ООО "Расвэро" и ОАО "ХПО". Глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников в декабре 2013 года сообщил, что московский бюджет за год получил около 20 миллиардов рублей доходов от рекламы.