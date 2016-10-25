"Дыра" в капитале банка "Стратегия" составила около 5,3 млрд руб — Банк России

17:26 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Стоимость имущества (активов) московского АКБ "Стратегия" не превышает 4,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Большая часть обязательств у банка возникла перед физическими лицами — 7,8 миллиарда рублей, подчеркнул регулятор. "В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка, имеющие признаки вывода и замены ликвидных активов путем переуступки прав требования по действующим кредитам заемщиков — юридических и физических лиц на сумму более 3,7 миллиарда рублей организациям, обладающим признаками технических компаний", — отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ЦБ, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, банком приобретены ценные бумаги организаций с сомнительной платежеспособностью на общую сумму более 8,4 миллиарда рублей.

Арбитраж Москвы по заявлению ЦБ признал банкротом банк "Стратегия". Конкурсным управляющим банка было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор в июле отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стратегия". Решение об отзыве лицензии у банка было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов.

По величине активов банк "Стратегия" на 1 июля занимал 209-ое место в банковской системе РФ.