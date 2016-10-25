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Арбитраж признал банкротом вологодский Промэнергобанк

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд Вологодской области, Вологодская область, Россия
18:33 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО «Промышленный энергетический банк» (Промэнергобанк), говорится в решении суда.

Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ)

Агентство в августе сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Промэнергобанка, размер которого составит около 1,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 6,7 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 19 августа 2016 года по 19 августа 2017 года через ПАО «Банк СГБ», действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 19 августа 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Банк России отозвал с 5 августа лицензию на осуществление банковских операций у вологодского Промэнергобанка. По данным ЦБ, Промэнергобанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

По величине активов Промэнергобанк на 1 июля занимал 364-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж признал банкротом вологодский Промэнергобанк

18:33 25/10/2016 Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО «Промышленный энергетический банк» (Промэнергобанк), говорится в решении суда.
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