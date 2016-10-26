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Гражданину-банкроту с долгом Сбербанку в 433 млн руб суд разрешил выезд из РФ

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Теги: Банкротство, Сбербанк, Арбитражный суд Красноярского края, Красноярский край, Россия
12:53 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил заявление предпринимателя Юрия Лебедева, ранее признанного банкротом из-за долга Сбербанку в 433,2 миллиона рублей, об отмене временного ограничения на выезд за пределы России, говорится в определении суда.

Должник сообщил, что в связи с болезнью его двоюродной сестры, проживающей в республике Молдова, ему необходимо временно выехать к ней на небольшой срок. По мнению суда, болезнь пожилого родственника, проживающего за границей, в настоящем случае можно считать уважительной причиной для выезда должника за границу.

Краевой арбитраж 5 ноября 2015 года по заявлению ПАО «Сбербанк России» признал банкротом Лебедева. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, суд включил требования Сбербанка в размере 433,2 миллиона рублей в третью очередь реестра требований кредиторов.

В решении отмечается, что у Лебедева имеется квартира в Красноярске, гаражный бокс, лодка (моторная) и счета в Сбербанке и Газпромбанке, ему установлена трудовая пенсия по старости, размер которой составляет 19,7 тысячи рублей. На момент рассмотрения заявления о банкротстве требования Сбербанка не удовлетворены, доказательства исполнения обязательств в материалы дела не представлены, сообщил арбитраж. Из заявления следует, что обязательства перед Сбербанком не могут быть исполнены Лебедевым по причине недостаточности у него имущества.

Суд 26 ноября 2015 года назначил финансового управляющим должника Александр Кирьянов, который направил в суд заявление о привлечении Максима Присяжнюка для оказания юридических услуг в рамках дела о банкротстве Лебедева. Заявитель просил суд установить размер ежемесячного вознаграждения Присяжнюку в размере 30 тысяч рублей.

Изменения в законодательство, которые ввели в действие в России институт банкротства физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, вступили в силу с 1 октября 2015 года. Новый закон определяет механизмы для урегулирования задолженности гражданина как путем ее реструктуризации, так и списания безнадежной задолженности через процедуру банкротства.

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Гражданину-банкроту с долгом Сбербанку в 433 млн руб суд разрешил выезд из РФ

12:53 26/10/2016 Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил заявление предпринимателя Юрия Лебедева, ранее признанного банкротом из-за долга Сбербанку в 433,2 миллиона рублей, об отмене временного ограничения на выезд за пределы России, говорится в определении суда.
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