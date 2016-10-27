Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/10/2016 12:46
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

ПАО "Почта Банк" подало апелляцию по спору с Роспотребнадзором

Контекст
Теги: Банковское право, Роспотребнадзор, "Почта Банк", Саратовская область, Россия
10:58 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. ПАО "Почта Банк" подало апелляционную жалобу на решение суда, который подтвердил законность постановления управления Роспотребнадзора по Саратовской области о привлечении кредитной организации к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС "Правосудие".

"Почта Банк не навязывает дополнительных услуг своим клиентам, с этим случаем, как и с другими, мы разбираемся. Решение Арбитражного суда Москвы не вступило в законную силу в связи с подачей банком апелляционной жалобы, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно", - отметили в банке.

По данным Роспотребнадзора, в управление с жалобой обратился гражданин, который отметил, что при заключении договора потребительского кредита были ущемлены права потребителя - взята комиссия в размере 18 тысяч рублей за подключение к программе страховой защиты.

"Комиссия за подключение к программе страховой защиты по своей правовой природе является ничем иным, как дополнительной, но не предусмотренной каким-либо законом и надлежащим образом несогласованной сторонами платой за пользование кредитом", - отмечается в сообщении ведомства. По данным управления Роспотребнадзора, банк попытался оспорить выводы ведомства в суде, однако арбитраж поддержал их законность и обоснованность.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ПАО "Почта Банк" подало апелляцию по спору с Роспотребнадзором

10:58 27/10/2016 ПАО "Почта Банк" подало апелляционную жалобу на решение суда, который подтвердил законность постановления управления Роспотребнадзора по Саратовской области о привлечении кредитной организации к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС "Правосудие".
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд по иску "Мостостроя-12" взыскал 2 млрд руб с "Корпорации развития"

12:02 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление строительной компании ООО «Мостострой-12» (Тюмень) о взыскании со свердловского ОАО «Корпорация развития» и петербургского ООО «УралСтройТехнологии» более 2 миллиардов рублей долга, сообщили РАПСИ в суде.

Дело основателя "Смотра.ру" Китуашвили о клевете возвращено в прокуратуру

11:34 27/10/2016 Уголовное дело в отношении основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили о клевете на полицейских возвращено в прокуратуру для устранения нарушений, сообщили РАПСИ в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Дело бизнесмена Полонского вновь поступило на рассмотрение в суд

11:26 27/10/2016 Уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", вновь поступило на рассмотрение в Пресненский суд Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера