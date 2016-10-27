ПАО "Почта Банк" подало апелляцию по спору с Роспотребнадзором

10:58 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. ПАО "Почта Банк" подало апелляционную жалобу на решение суда, который подтвердил законность постановления управления Роспотребнадзора по Саратовской области о привлечении кредитной организации к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС "Правосудие".

"Почта Банк не навязывает дополнительных услуг своим клиентам, с этим случаем, как и с другими, мы разбираемся. Решение Арбитражного суда Москвы не вступило в законную силу в связи с подачей банком апелляционной жалобы, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно", - отметили в банке.

По данным Роспотребнадзора, в управление с жалобой обратился гражданин, который отметил, что при заключении договора потребительского кредита были ущемлены права потребителя - взята комиссия в размере 18 тысяч рублей за подключение к программе страховой защиты.

"Комиссия за подключение к программе страховой защиты по своей правовой природе является ничем иным, как дополнительной, но не предусмотренной каким-либо законом и надлежащим образом несогласованной сторонами платой за пользование кредитом", - отмечается в сообщении ведомства. По данным управления Роспотребнадзора, банк попытался оспорить выводы ведомства в суде, однако арбитраж поддержал их законность и обоснованность.