Суд подтвердил выводы Роспотребнадзора о нарушениях со стороны Альфа-Банка

РАПСИ

18:17 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о привлечении к административной ответственности АО "Альфа-Банк" за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство отмечает, что по результатам плановой проверки, проведенной в 2015 году в отношении банка, были установлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере защиты прав потребителей. В частности, в договорах вкладов отсутствовала необходимая и достоверная информации об оказываемой услуге. Кроме того, при заключении договоров банковского вклада банк неправомерно включал плату за предоставление информации по счетам вклада и текущим счетам. Помимо этого банк допустил ряд прочих нарушений.

Банк обжаловал выводы Роспотребнадзора в арбитраже Москвы, однако суд подтвердил законность привлечения к административной ответственности. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решения первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы Альфа-банка без удовлетворения.