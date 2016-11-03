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ВС подтвердил законность акта о нарушении Газпромбанком прав потребителей

Теги: Банковское право, Верховный суд РФ, Газпромбанк, Роспотребнадзор, Саратовская область, Россия
16:09 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность предписания управления Роспотребнадзора по Саратовской области о нарушении АО «Газпромбанк» прав потребителей при оказании финансовых услуг, говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведения плановой проверки банка управлением было установлено, что типовые формы договоров, на основании которых заключаются договора потребительского кредитования, аренды индивидуального банковского сейфа, банковского (текущего) счета с конкретными потребителями, содержат условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ.

В частности, индивидуальными условиями договора потребительского кредита не предусмотрена возможность самостоятельного определения выгодоприобретателя по договору страхования. Кроме того, индивидуальными условиями договора потребительского кредита, предусмотрено взимание банком с заемщиков комиссии за присоединение к договору коллективного страхования.

Ведомство также установило, что условиями договора аренды индивидуального банковского сейфа, договора банковского (текущего) счета не предусмотрена возможность выражения согласия или отказа от передачи персональных сведений третьим лицам.

Однако Арбитражный суд Саратовской области, а затем и апелляционная и кассационная инстанции подтвердили законность предписания управления.

Верховный суд РФ отказал АО «Газпромбанк» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС.

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ВС подтвердил законность акта о нарушении Газпромбанком прав потребителей

16:09 03/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность предписания управления Роспотребнадзора по Саратовской области о нарушении АО «Газпромбанк» прав потребителей при оказании финансовых услуг, говорится в сообщении ведомства.
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