Суд по иску экс-банка Урина "Монетный дом" взыскал с руководства 110 млн руб

09:25 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего банка "Монетный дом", который входил в так называемую группу банков бизнесмена Матвея Урина, о взыскании с двух бывших руководителей банка около 110 миллионов рублей убытков, говорится в определении суда.

С Елены Нестеровой в пользу банка взыскано 39,9 миллиона рублей убытков. Также с Нестеровой и Руслана Гусаева солидарно взыскано 69,9 миллиона рублей. В удовлетворении требований к Сергею Каюрову, Олегу Меркурьеву, Александру Ползикову и Анне Рейтер было отказано. Заявление было направлено в суд госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий банка).

АСВ в марте сообщило, что банк "Монетный дом" выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 2,5 миллиарда рублей долга. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 6,9 миллиарда рублей, долг вкладчикам – 5,6 миллиарда рублей.

Челябинский суд 17 февраля 2011 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом банка "Монетный дом".

Ранее Банк России сообщил, что столкнулся с беспрецедентной по скорости аферой по скупке банков с целью выведения из них активов. У пяти таких банков (Уралфинпромбанк, Традо-банк, Славянский банк, "Монетный дом" и Донбанк), которые СМИ связывали с бизнесменом Уриным, регулятор отозвал лицензии, а затем суды признали их банкротами.

В марте 2013 года суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у банков.

Как указывала Генпрокуратура РФ, Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями. Так, в 2009-2010 годах участники группы создавали фиктивные банки, от имени которых выпускали высоколиквидные ценные бумаги (акции и облигации), которые продавали действующим банковским учреждениям. Вырученные таким образом деньги поступали на счета "фирм-однодневок", подконтрольных мошенникам, сообщила прокуратура. В результате финансовых махинаций 5 банковским учреждениям был причинен ущерб на сумму почти 16 миллиардов рублей.

Экс-банкир был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Кроме того, суд частично удовлетворил заявленные банками гражданские иски, по которым Урину предстоит выплатить около 1,7 миллиарда рублей за причиненный им ущерб. Уголовное дело в отношении сообщников Урина выделено в отдельное производство.

В ноябре 2011 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы за избиение иностранца. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества.