Суд в декабре рассмотрит три иска о выселении Социнвестбанка из помещений

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18:48 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя - РАПСИ. Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан подало три заявления в республиканский арбитражный суд к ПАО «Социнвестбанк» о выселении из занимаемых помещений, говорится в материалах суда.

Эти заявления суд рассмотрит в декабре.

Центральный банк (ЦБ) РФ в сентябре 2015 года опубликовал информацию о мерах по финансовому оздоровлению ряда банков. В частности, регулятор утвердил изменения в план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Социнвестбанк».

Агентство провело отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства этого банка, по результатам которого выбрано ПАО АКБ «Российский капитал» (инвестор). План участия предусматривает установление инвестором контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к АКБ «Российский капитал».