Банк "Народный кредит" направил на выплаты вкладчикам 2,6 млрд руб

10:16 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. ОАО "Банк "Народный кредит" направило на выплаты кредиторам банка первой очереди (вкладчики) 2,64 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка.

Размер задолженности банка перед вкладчиками составляет 16,9 миллиарда рублей, общий долг банка перед кредиторами – 22,6 миллиарда рублей.

Центробанк России в феврале сообщил, что временная администрация по управлению банком "Народный кредит" установила факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 10,2 миллиарда рублей. Также регулятор обратил внимание на приобретение бывшими руководителями банка неликвидных векселей на сумму 1,8 миллиарда рублей у организаций, отсутствующих по адресам указанным в вексельных договорах, а также отчуждение имущества банка на сумму 200 миллионов рублей.

В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации было установлено, что стоимость активов банка "Народный кредит" не превышает 14,1 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 26,8 миллиарда рублей, сообщил ЦБ. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Центробанком в Генпрокуратуру РФ и МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Арбитраж Москвы 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом банка "Народный кредит".

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ.