Комитет кредиторов Мастер-банка просит суд продлить процедуру банкротства

09:33 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ. Комитет кредиторов Мастер-банка принял решение ходатайствовать перед Арбитражным судом Москвы о продлении процедуры конкурсного производства в отношении банка, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Ранее суд продлил процедуру банкротства в отношении Мастер-банка. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд АСВ, которое является конкурсным управляющим банка. Свое ходатайство агентство мотивировало тем, что не все мероприятия завершены в рамках конкурсного производства, идет работа по взысканию ссудной задолженности. Также банк продолжает осуществлять расчеты с кредиторами.

АСВ в октябре сообщило, что Мастер-банк выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 15,8 миллиарда рублей, что составляет 34,07 % суммы установленных требований. Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 сентября составляет 62,4 миллиарда рублей, в том числе перед кредиторами первой очереди – 47,1 миллиарда рублей.

За время конкурсного производства было реализовано имущество на сумму 268 миллионов рублей. Также было возбуждено исполнительное производство на общую сумму 21,7 миллиарда рублей, заявил представитель агентства.

Банк России 20 ноября 2013 года издал приказ об отзыве у Мастер-банка, входившего в первую сотню российских банков по размеру активов и владевшего одной из крупнейших сетей банкоматов, лицензии на осуществление банковских операций. Столичный арбитраж 16 января 2014 года признал Мастер-банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.

Мастер-банк, контролируемый семьей предправления Бориса Булочника, по объему депозитов населения на 1 октября 2013 года занимал 41-е место с показателем в 47,376 миллиарда рублей, свидетельствуют данные РИА Рейтинг.