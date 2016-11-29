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Банк России выявил незаконные сделки Арксбанка на 35 млрд руб

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Теги: Банкротство, Москва, Россия
09:05 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Временная администрация по управлению АО «Арксбанк» в ходе проведения обследования состояния организации выявила сделки на сумму 35 миллиардов рублей, осуществленные банком за день до отзыва лицензии, имеющие признаки операций, направленных на вывод активов, говорится в сообщении регулятора.

В частности, Арксбанк перевел в иностранный депозитарий, связь с которым временной администрации установить не удалось, высоколиквидные ценные бумаги на сумму 4,5 миллиарда рублей.

Одновременно банк произвел зачет обязательств перед одним из кредиторов на сумму более 600 миллионов рублей путем передачи ему векселей финансово устойчивых кредитных организаций, а также мену аналогичных векселей на сумму порядка 300 миллионов рублей на векселя организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. По оценке временной администрации, стоимость активов Арксбанка не превышает 600 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 36 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы 21 сентября принял решение о признании АО «Арксбанк» несостоятельным (банкротом).

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Арксбанка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

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Банк России выявил незаконные сделки Арксбанка на 35 млрд руб

09:05 29/11/2016 Временная администрация по управлению АО «Арксбанк» в ходе проведения обследования состояния организации выявила сделки на сумму 35 миллиардов рублей, осуществленные банком за день до отзыва лицензии, имеющие признаки операций, направленных на вывод активов, говорится в сообщении регулятора.
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