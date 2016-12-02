Суд по иску Мособлбанка взыскал с Медиа группы "Событие" 10,5 млрд руб

Мособлбанк

09:55 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Мособлбанка о взыскании с ОАО «Медиа группа «Событие» 10,5 миллиарда рублей долга, говорится в решении суда.

По информации истца, он заключил 23 апреля 2014 года с ответчиком кредитный договор. Денежные средства были предоставлены ОАО под 12% годовых. В нарушение условий кредитного договора ответчиком обязательства надлежащим образом не исполнялись, что и послужило причиной обращения с иском в суд.

Ранее банк сотрудничал с ответчиком. В августе 2012 года Медиа группа «Событие» сообщила о завершении разработки креативной концепции и запуске рекламной кампании «Мособлбанк - 20 лет».

В настоящее время арбитражные суды рассматривают более десяти исковых заявлений Мособлбанка к должникам на сумму около 60 миллиардов рублей и 9,2 миллиона долларов, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие».

В частности, в арбитражных судах Волгоградской, Ивановской, Московской областях и города Москвы рассматриваются заявления банка к ООО «Символ» 27,4 миллиарда рублей, ООО «Республиканское агентство недвижимости» на 10,2 миллиарда рублей, ООО «Республиканская управляющая компания» на 3,08 миллиарда рублей, ООО «Турайз» на 2,9 миллиарда рублей, ООО «Квадро» на 9,2 миллиона долларов.

Центробанк России и Агентство по страхованию вкладов в конце мая 2014 года объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По информации регулятора, банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения ЦБ. Привлекаемые средства граждан, по информации Центробанка, не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.

Генпрокуратура в феврале сообщила, что экс-главу Мособлбанка и его предполагаемых подельников будут судить за хищение 68 миллиардов рублей.

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анджея Мальчевского, Юлии Зединой и Виктора Янина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие АКБ Мособлбанк, в размере свыше 68 миллиарда рублей, сообщило ведомство. По версии следствия, обвиняемые списывали денежные средства со счетов вкладчиков банка на расчетные счета организаций банковского холдинга. Под видом совершения сделок банка с вкладчиками похищаемые деньги зачислялись на счета подконтрольных организаций.

Ранее МВД сообщало о задержании основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского и заместителя председателя правления банка Зединой по делу о мошенничестве. Янин был приговорен к шести годам колонии общего режима за мошенничество в июне 2015 года.

В мае 2015 года из направленного в Измайловский суд уголовного дела в отношении Янина было выделено дело о мошенническом присвоении 70 миллиардов рублей из Мособлбанка. Его фигурантами стали Мальчевский, его сын - бывший президент банковского холдинга ОАО «РФК» Александр Мальчевский, бывший первый заместитель председателя правления Мособлбанка Дмитрий Васильев и Зедина.