"Дыра" в капитале "РУБанка" составила около 1,1 млрд руб - ЦБ РФ

18:28 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Стоимость активов АО КБ "РУБанк" не превышает 143 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Кроме того, временная администрация по управлению банком в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, связанные с приобретением прав требований по ссудам с безнадежной к взысканию задолженностью на сумму более 376 миллионов рублей.

В преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций банком переведены высоколиквидные ценные бумаги на сумму более 1,2 миллиарда рублей в иностранный депозитарий, связь с которым временной администрации установить не удалось, отмечает также ЦБ.

Арбитражный суд Москвы в октябре удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом "РУБанка". Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов.

ЦБ России с 22 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "РУБанка" в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Как указал регулятор, банк допустил снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. При неудовлетворительном качестве активов АО КБ "РУБанк" неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Руководители и собственники кредитной организации, по информации ЦБ, не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

По величине активов "РУБанк" на 1 августа занимал 462-ое место в банковской системе РФ.