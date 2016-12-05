ВС РФ подтвердил законность плана финоздоровления Инвестторгбанка

12:59 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ подтвердил решение о законности утверждения Центральным Банком (ЦБ) плана финансового оздоровления Инвестторгбанка, говорится в материалах дела.

ВС отказал в передаче кассационной жалобы ЗАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» и Геннадия Платонова для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Арбитраж Москвы 2 марта отклонил иск ЗАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» и Геннадия Платонова об оспаривании решения ЦБ от 26 августа 2015 об утверждении плана участия АСВ в предупреждении банкротства Инвестторгбанка. Также истцы оспаривали приказ ЦБ «О возложении на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации по управлению банком.

Апелляция и кассация подтвердили выводы первой инстанции. «Оспариваемые заявителями изменения являются законными и приняты в пределах полномочий Банка России и Агентства, а также в соответствии с нормами действующего законодательства», — говорится, в частности, в решении арбитража Москвы.

Центральный банк (ЦБ) РФ опубликовал в сентябре 2015 года информацию о мерах по финансовому оздоровлению пяти банков, в том числе Инвестторгбанка. По информации регулятора, на первоначальном этапе в качестве инвестора для осуществления мер по финансовому оздоровлению Инвестторгбанка был привлечен банк «Российский капитал».

«АКБ «Инвестторгбанк» предоставлены средства на поддержание ликвидности в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы и восстановления своевременного осуществления расчетов с кредиторами», - отмечал ЦБ. Затем, как сообщал ЦБ, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) будет осуществлен конкурсный отбор инвестора для осуществления мер по финансовому оздоровлению банка, победителем которого будет признана организация, предложившая наилучшие условия финансового оздоровления Инвестторгбанка.

