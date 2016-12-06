Выявлена недостача имущества банка "Еврокредит" в размере 886 млн руб — АСВ

13:49 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Инвентаризация банка «Еврокредит» выявила недостачу имущества в размере 886,9 миллиона рублей, говорится в сообщении госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Основная часть недостачи в размере 491,3 миллиона рублей приходится на ссудную задолженность юридических и физических лиц (в связи с отсутствием кредитных досье, которые не переданы бывшим руководством банка временной администрации, а затем и конкурсному управляющему).

Центральный банк (РФ) в апреле сообщил, что руководство банка «Еврокредит» не передало временной администрации электронные базы данных, а также кредитные договора по кредитам, числящимся на балансе банка на сумму порядка 480 миллионов рублей. Это, по мнению регулятора, может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.

Временная администрация по управлению «Еврокредитом» с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности, сообщил ЦБ. Также временной администрацией установлены факты умышленного уничтожения (стирания) электронных баз данных, информационных систем банка.

Кроме того, выявлены сделки, приведшие к ухудшению финансового состояния банка, утрате ликвидных средств на сумму порядка 390 миллионов рублей, направленные на вывод активов банка, а также по реализации имущества банка на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов «Еврокредита» не превышает 714 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,2 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 26 января признал банк «Еврокредит» несостоятельным (банкротом).

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Еврокредита, направлена в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.