Рейтинг@Mail.ru
 
08/12/2016 18:45
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

"Дыра" в капитале Рускобанка составила около 4,4 млрд руб - ЦБ РФ

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
10:48 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Стоимость активов АО "Рускобанк" не превышает 3 миллиардов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Кроме того, временная администрация в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что основная часть кредитного портфеля Рускобанка в сумме более 3 миллиарда рублей представлена требованиями к компаниям, неспособным исполнять свои обязательства, а также к организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности.

Одновременно временной администрацией установлены операции по реализации банком в преддверии отзыва лицензии активов на общую сумму порядка 1,8 миллиарда рублей, отмечает регулятор. Банк России 21 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Рускобанка.

По информации регулятора, кредитная организация не исполняла требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Также Центробанк отмечает наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы неудовлетворительного качества, а адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа неоднократно приводила к существенному снижению размера его собственных средств и возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Кредитная организация, по оценке регулятора, не соблюдала требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рускобанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, он занимал на 1 июня 256-е место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Дыра" в капитале Рускобанка составила около 4,4 млрд руб - ЦБ РФ

10:48 08/12/2016 Стоимость активов АО "Рускобанк" не превышает 3 миллиардов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Бизнесмен Полонский не признал вину в мошенничестве

15:59 08/12/2016 Бывший владелец и руководитель девелоперской компании "Миракс Групп" Сергей Полонский не признал свою вину в мошенническом хищении денег в особо крупном размере при строительстве элитных жилых комплексов, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

Прокурор попросил 22 года для генерала Сугробова по делу об организации ОПГ

15:42 08/12/2016 Прокурор просит суд приговорить к 22 годам заключения в колонии строгого режима экс-главу ГУЭБиПК МВД России генерала Дениса Сугробова, обвиняемого в организации преступного сообщества, сообщили в четверг РАПСИ в Московском городском суде.

Расследование РАПСИ: реорганизация IKEA как способ ухода от долгов

11:53 08/12/2016 Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. Однако, у экспертов есть подозрения, что реорганизация холдинга ИКЕА в России преследовала и другие противоправные цели. Чтобы разобраться в деталях этого знакового дела, РАПСИ провело собственное журналистское расследование.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера