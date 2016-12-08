"Дыра" в капитале Рускобанка составила около 4,4 млрд руб - ЦБ РФ

10:48 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Стоимость активов АО "Рускобанк" не превышает 3 миллиардов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Кроме того, временная администрация в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что основная часть кредитного портфеля Рускобанка в сумме более 3 миллиарда рублей представлена требованиями к компаниям, неспособным исполнять свои обязательства, а также к организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности.

Одновременно временной администрацией установлены операции по реализации банком в преддверии отзыва лицензии активов на общую сумму порядка 1,8 миллиарда рублей, отмечает регулятор. Банк России 21 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Рускобанка.

По информации регулятора, кредитная организация не исполняла требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Также Центробанк отмечает наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы неудовлетворительного качества, а адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа неоднократно приводила к существенному снижению размера его собственных средств и возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Кредитная организация, по оценке регулятора, не соблюдала требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рускобанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, он занимал на 1 июня 256-е место в банковской системе РФ.