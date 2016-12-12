Рейтинг@Mail.ru
 
12/12/2016 15:19
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

Внешпромбанк подал требование к своему экс-руководителю на 1 млрд руб

Контекст
Теги: Банкротство, Мошенничество, Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Внешпромбанк, Лариса Маркус, Москва, Россия
11:49 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 28 февраля заявление ООО "Внешпромбанк" о включении требований в размере 1 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего президента кредитной организации Ларисы Маркус, говорится в материалах дела.

Столичный арбитраж 18 октября по заявлению банка "ВТБ 24" ввел в отношении Маркус процедуру реструктуризации долгов. Мосгорсуд 1 февраля подтвердил законность ареста обвиняемой в мошенничестве Маркус. Таким образом, суд отклонил жалобу ее адвоката, просившего изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Маркус грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Маркус с соучастниками в 2013 году создали организованную преступную группу для хищения средств банка. Они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк. Были похищены 932,1 миллиона рублей, но где сейчас похищенные деньги, не установлено.

Кроме того, Мосгорсуд 21 марта признал законным решение о заочном аресте совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова (брат Маркус), обвиняемого в мошенничестве. Его адвокат просил отменить решение Тверского суда Москвы, заочно выдавшего санкцию на арест.

Генеральная прокуратура РФ 22 апреля подтвердила факт задержания в Монако Беджамова. О задержании бизнесмена ранее сообщил журнал Forbes со ссылкой на двоих кредиторов обанкротившегося банка. По данным следствия, родственники вступили в сговор. Беджамову вменяется два эпизода мошенничества в крупном размере — на сумму 887 миллионов рублей и 60 тысяч евро.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк. Функции конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхованию вкладов.

Конкурсному управляющему Внешпромбанка предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 176,6 миллиарда рублей, ранее сообщило АСВ. Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Внешпромбанк подал требование к своему экс-руководителю на 1 млрд руб

11:49 12/12/2016 Арбитражный суд Москвы рассмотрит 28 февраля заявление ООО "Внешпромбанк" о включении требований в размере 1 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего президента кредитной организации Ларисы Маркус, говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд признал законным арест мэра Переславля-Залесского

15:14 12/12/2016 Мосгорсуд признал законным заключение под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

14:10 12/12/2016 РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.

Суд отказался вернуть Навальному 500 тыс руб, выплаченных по приговору "Кировлеса"

13:19 12/12/2016 Ленинский суд Кирова отклонил ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального о возврате 500 тысяч рублей штрафа, которые он выплатил в исполнение приговора по делу "Кировлеса" от 2013 года, сообщает в понедельник пресс-секретарь обвиняемого Кира Ярмыш.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера