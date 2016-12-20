Оставлены без движения жалобы руководителей Инкасбанка на взыскание 6 млрд руб

flickr.com/Joe Gratz

09:00 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения до 9 января 2017 года жалобы двух бывших руководителей ОАО «Инкасбанк» на определение суда о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с них более 6 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Жалобы оставлены без движения в связи с их ненадлежащим оформлением.

Экс-председатель правления банка Татьяна Лебедева обжаловала в апелляционном суде взыскание с нее 6,01 миллиарда рублей, ее заместитель Людмила Саморукова - 284,1 миллиона рублей. В апелляции обжаловано определение первой инстанции от 3 ноября. Тогда также было удовлетворено заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка) о взыскании 5,06 миллиарда рублей с бывшего председателя совета директоров банка Александра Гительсона.

В определении суд отметил, что банкротство Инкасбанка наступило в результате действий, совершенных Гительсоном и Лебедевой в период с 1 февраля 2007 года по 19 февраля 2009 года, причинивших банку реальный ущерб в размере не менее 7,49 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по заявлению АСВ 22 июля 2014 года привлек к субсидиарной ответственности Гительсона, а также двух других бывших топ-менеджеров Инкасбанка. Апелляционный суд 29 декабря 2014 года оставил это определение суда в силе.

Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа 5 мая 2015 года отменил судебные акты по спору, отправив его на новое рассмотрение. По мнению кассации, на момент принятия обжалуемых судебных актов процесс формирования конкурсной массы, за счет которой могут быть удовлетворены требования кредиторов, еще не был завершен. Суд указал, что до завершения реализации имущества должника и окончательного формирования конкурсной массы размер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц не может быть определен с достаточной степенью достоверности.

АСВ тогда отметило, что произведенный им расчет размера субсидиарной ответственности ответчиков является обоснованным и позволяет с разумной степенью достоверности определить, какая часть требований кредиторов должника может быть погашена за счет стоимости имущества и имущественных прав Инкасбанка. Данный расчет, по мнению АСВ, не опровергнут ни одним из ответчиков, его достоверность и обоснованность подтверждается представленными в материалы дела отчетами независимых оценщиков о рыночной стоимости имущества и имущественных прав банка, включая права требования к заемщикам банка по кредитным договорам, которые были проигнорированы судом округа.

Суд 21 мая 2009 года признал Инкасбанк банкротом. Управляющим банка была проведена проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой в ФСБ России направлено заявление о возбуждении в отношении его бывшего руководства уголовного дела по статье «преднамеренное банкротство».

Уголовное дело

Василеостровский районный суд Петербурга 23 марта 2015 года приговорил бывшего председателя совета директоров банка «ВЕФК – Урал» Гительсона к трем годам заключения по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Также Гительсон должен выплатить в пользу комитета по финансам Ленинградской области около 1,5 миллиарда рублей.

Гительсон, по информации прокуратуры, контролировал ряд банков, в том числе «Выборг-банк», «Уральский трастовый банк» и сербский банк «Баня Лука». По данным СК, с января по апрель 2007 года на счета Гительсона в банк ВЕФК были незаконно перечислены 5 миллиардов рублей из банка «Баня Лука». Затем, как считает следствие, Гительсон обманом вывел из банка ВЕФК свыше 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, банкира обвиняли в причинении правительству Ленинградской области ущерба почти на 1,9 миллиарда рублей.

Помогала Гительсону, по информации официального представителя СК РФ Владимира Маркина, бывший предправления Инкасбанка Татьяна Лебедева, которая заключила с комитетом финансов Ленобласти в 2008 году договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные средства под видом банковского кредита в ВЕФК. Она была осуждена условно и оштрафована на 300 тысяч рублей.

Арбитражный суд Петербурга 5 мая удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве.