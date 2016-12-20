Конкурсное производство в отношении Кондопожского ЦБК продлено на полгода

16:39 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Республики Карелия продлили на шесть месяцев конкурсное производство в отношении Кондопожского ЦБК (ОАО "Кондопога"), говорится в материалах дела.

Арбитраж Карелии в июне признал банкротом Кондопожский ЦБК. Конкурсным управляющим комбината был назначен Андрей Шутилов. Управляющий в феврале сообщил суду, что сформирован реестр требований кредиторов, в который включены требования 195 конкурсных кредиторов на общую сумму 13,5 миллиарда рублей. По его словам, кредиторы на собрании 25 января проголосовали за продление срока внешнего управления на ЦБК.

Суд в декабре 2015 года отказал в удовлетворении ходатайства АО "Россельхозбанк" об отстранении Шутилова от исполнения обязанностей.

В заявлении банка говорится, что в ходе внешнего управления убыток по основной деятельности за первое полугодие 2015 года увеличился на 159%. По его мнению, данные показатели работы могут привести в тому, что план внешнего управления реализован не будет, что не позволит перейти к расчётам с кредиторами и погасить реестровую задолженность.

Арбитраж отказал в удовлетворении требования банка, указав, что законом о банкротстве на внешнего управляющего не возлагается обязанность по достижению показателей, указанных в плане внешнего управления. Кроме того, заявитель не представил собственный расчет увеличения суммы убытков по сравнению с предусмотренными планом внешнего управления, а также не представил доказательств, что увеличение убытка является результатом ненадлежащих действий Шутилова, а не обусловлено объективными причинами, указал суд.

Суд 18 ноября 2015 года отказал в удовлетворении ходатайства банка "Возрождение" о досрочном прекращении процедуры внешнего управления и признании Кондопожского ЦБК банкротом.

Сбербанк России и банк "Уралсиб" поддержали это ходатайство. По мнению банков, план внешнего управления ЦБК дважды был признан судом недействительным, что "дает основания сделать вывод об отсутствии в течение всего срока внешнего управления ОАО "Кондопога" (более пятнадцати месяцев) действительного плана внешнего управления". Данное обстоятельство в совокупности с иным обстоятельствами дела свидетельствует о невозможности восстановления платежеспособности должника, говорится в ходатайстве.

Суд отклонил требование банков. Арбитраж отметил, что определение суда первой инстанции от 1 октября 2015 года о признании недействительным плана внешнего управления обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу. "При этом срок внешнего управления, установленный судом в отношении должника на 18 месяцев, не истёк, а доказательства наличия решения собрания кредиторов по вопросу о дальнейшей процедуре, применяемой в деле о банкротстве, заявителем не представлены", - говорится в определении суда.

Банки (кредиторы комбината) просили суд признать недействительным план внешнего управления ЦБК, утвержденный кредиторами на собрании 20 марта 2015 года. Кроме того, республиканский суд 21 января 2015 года признал недействительным план внешнего управления Кондопожским ЦБК, который был утвержден кредиторами на собрании 19 августа 2014 года.

Арбитраж указал, что в ходе судебного разбирательства заявители представили доказательства нарушения их права, а также наличие несоответствия плана внешнего управления закону "О несостоятельности (банкротстве)". Формальный план внешнего управления, не соответствующий требованиям закона, не предусматривающий срок восстановления платежеспособности должника и не содержащий экономического обоснования возможности ее восстановления, влечет затягивание процедуры банкротства, увеличение текущих расходов на ее проведение и, как следствие, уменьшение конкурсной массы, отметил суд.

Суд 20 июня 2014 года ввел сроком на 18 месяцев внешнее управление в отношении ОАО "Кондопога". Внешним управляющим должника был назначен Шутилов.

По информации временного управляющего должника Андрея Енькова, ЦБК обладает признаками неплатежеспособности и не в состоянии погасить кредиторскую задолженность. В ходе проверки признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника временным управляющим не выявлено. В реестр кредиторов должника ранее были включены требования 144 кредиторов в размере 12,9 миллиарда рублей. Суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов к должнику по денежным обязательствам и обязательным платежам до окончания срока внешнего управления.

ОАО "Кондопога" является специализированным предприятием по выпуску газетной бумаги и картона. Доля предприятия на российском рынке газетной бумаги в 2012 году составляла 38,8%. ОАО "Кондопога" в январе-марте 2013 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 841,64 миллиона рублей против чистой прибыли в размере 322,4 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года.

