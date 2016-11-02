ВС РФ не нашел причин для пересчета валютного кредита по курсу 2013 года

10:00 02/11/2016

Верховный суд (ВС) РФ со второй попытки отменил скандальное решение о перерасчете валютного кредита в один миллион евро по курсу 2013 года. Суд в Сочи посчитал резкий скачок курса основанием для изменения кредитного договора и разрешил местной жительнице выплачивать заем из расчета 1 евро = 42,83 рубля.

Причем суд сохранил ей прежнюю процентную ставку, которая при кредите в валюте значительно ниже, чем при заеме в рублях. Решение устояло в высших инстанциях, а Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра дела.

Однако это постановление вызвало панику в банковских кругах: кредитные организации сочли, что оно станет прецедентным. Ассоциация банков России обратилась в суд с просьбой пересмотреть дело и со второй попытки он отменил новые условия кредитного договора.

Теперь ВС посчитал, что колебания курса рубля не являются существенным обстоятельством, которое может повлечь расторжение или изменение договора.

Дело о кредите в €1 миллион

Согласно материалам дела, Иванчикова В.В. заключила кредитный договор с ОАО "ТЭМБР-БАНК" о займе 1 миллиона евро в июле 2013 года. После резкого роста валюты она обратилась в Лазаревский суд Сочи с требованием внести изменения в ряд пунктов договора. В частности, Иванчикова просила разрешить ей погашать кредит в рублях, "зафиксировав" курс на отметке 42,83 рубля - каким он был на момент заключения сделки. По такой же схеме заявительница просила рассчитывать и проценты за использование средств банка. При этом ставка валютного кредита составляла 11,5 процентов, тогда как кредиты в рублях банки выдавали примерно под 15 процентов.

Истица в обосновании своих требований указала, что установленный Банком России курс евро существенно изменился, а таких последствий она предвидеть не могла.

Заявительница также сообщила, что является многодетной матерью, в конце 2014 года она лишилась работы, которая гарантировала ей определенный регулярный доход и в новых обстоятельствах она не может исполнять обязательства перед кредитором.

Суд ее требования поддержал и удовлетворил иск, Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Представители банка обратились в Верховный суд РФ, но в апреле суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказался передать кассационную жалобу АО «ТЭМБР-БАНК» на рассмотрение.

В мае банк повторно обратился в суд с кассацией и заместитель председателя ВС РФ Нечаев В.И. решает, что доводы банкиров необходимо проверить.

Второй блин не комом

Является ли резкое изменение курса валюты существенным обстоятельством – главный вопрос в споре, ведь именно оно позволяет внести в договор изменения и даже вовсе аннулировать его.

ВС РФ напомнил, что изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (часть 1 статьи 451 ГК РФ).

При этом изменение договора является исключительным случаем, а не обычной практикой, указывает суд.

Он отметил, что изменение обстоятельств признается существенным только при одновременном наличии условий, содержащихся в пункте 2 статьи 451 ГК РФ.

«При решении вопроса о расторжении или изменении договора в связи с существенным изменением обстоятельств суду надлежит установить наличие каждого из обязательных условий, указанных в пункте 2 статьи 451 ГК РФ», - говорится в постановлении.

Отменяя решения нижестоящих судов, ВС указал, что в них не было отражено, проверяли ли они наличие всех этих условий.

Также суды «забыли» объяснить, почему они решили, что изменение курса валют невозможно предвидеть. По мнению ВС РФ, заемщики, выбирая валютный кредит, считали его более выгодным из-за низкой процентной ставки, но все же риски они должны были осознавать.

«Предположение заемщика о выгодности займа в той или иной иностранной валюте само по себе не означает, что стороны не могли и не должны были предвидеть возможность изменения курса валют. Само по себе увеличение выраженных в рублях платежей должника по кредитному договору вследствие повышения курса валюты долга не свидетельствует об изменении установленного договором соотношения имущественных интересов сторон, в связи с чем изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для изменения договора», - подчеркивает ВС РФ.

Он также отметил, что благодаря решению сочинского суда, истица должна вернуть банку меньшую сумму, чем она брала, ведь кредитор не сможет вернуть себе 1 миллион евро. К тому же суды сохранили заявительнице процентную ставку, предусмотренную для займа в валюте, а она значительно ниже рублевой, удивился ВС.

«Таким образом, внося изменения в заключенный 8 июля 2013 года между ОАО «ТЭМБР-БАНК» и Иванчиковой В.В. кредитный договор, суд, по существу, возложил на ответчика как на кредитора риск изменения курса валюты долга и риск изменения имущественного положения истца как должника. При этом суд не указал, в связи с чем эти риски должны быть возложены именно на кредитора», - говорится в решении.

ВС также не счел обоснованной ссылку суда на многодетность истицы и ее увольнение с работы.

«(Данная) ссылка также не может служить подтверждением существенного изменения обстоятельств, поскольку названные факты не свидетельствуют о лишении истицы того, на что она вправе была рассчитывать при заключении договора», - указал ВС.

Он напомнил, что суд должен был проверить материальное положение заявительницы – есть ли у нее другой доход или имущество, продажа которого позволит ей погасить свой долг. Но в ходе процессов эти вопросы не изучались.

ВС также указал, что "ТЭМБР-БАНК" являлся добросовестной стороной сделки и свои обязательства по выдаче 1 миллиона евро выполнил в полном объеме. Что касается выбранной валюты кредитного договора, то она была определена волеизъявлением сторон, что установили суды всех инстанций.

Вышестоящая инстанция отменила все состоявшиеся постановления по делу. Однако точка в нем еще не поставлена: материалы ушли на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Алиса Фокс