УФАС усмотрело нарушение законодательства в действиях таможни "Внуково"

17:37 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Столичное УФАС выявило нарушение закона о контрактной системе в действиях Внуковской таможни, требовавшей от компании подтверждения, что она не является офшором при проведении аукциона на монтаж видеонаблюдения на таможенных постах.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. УФАС рассмотрела жалобу ООО "Атлантис" на действия таможни. "По мнению заявителя, заказчик необоснованно отклонил вторую часть его заявки на участие в закупке. Так, причиной отклонения заявки ООО "Атлантис" стало отсутствие в ней информации, подтверждающей тот факт, что общество не является офшорной компанией", — говорится в сообщении.

Между тем, отмечает УФАС, законом о контрактной системе не установлено требование о предоставлении участниками закупки в составе заявки таких документов и сведений, в связи с чем заказчики не вправе требовать их наличие, равно как и отклонять заявки в связи с отсутствием в них соответствующих документов. "Таким образом, отклонение заявки ООО "Атлантис" в данном случае необоснованно и нарушает часть 7 статьи 69 закона о контрактной системе", — подчеркивает антимонопольная служба.

Кроме того, по данным ведомства, заказчиком в рассматриваемом случае не был соблюден установленный законом срок рассмотрения вторых частей заявок и составления протокола подведения итогов аукциона, что нарушает часть 5 статьи 69 закона о контрактной системе. Внуковской таможне выдано предписание о повторном рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке.



