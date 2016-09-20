Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
20/09/2016 22:28
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Уголовное дело возбуждено из-за сообщений о фальсификациях на выборах в Мордовии

Теги: выборы, Прокуратура и следствие, Республика Мордовия, Россия
19:31 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен – РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами Следственного комитета (СК) по Республике Мордовия в связи с сообщениями о фальсификации документов на одном из избирательных участков в городе Саранске возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте ведомства.

«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются члены избирательной комиссии, возможно, причастные к фальсификации избирательных документов», - сообщает СК.

Как установлено в ходе доследственной проверки, 18 сентября в период проведения выборов в Государственную Думу, Государственное Собрание Республики Мордовия, а также в городские Советы депутатов и представительные органы местного самоуправления на избирательном участке были обнаружены бюллетени для голосования с проставленными в них отметками о голосовании, а также с внесенными в них изменениями.

Итоги выборов депутатов всех уровней на данном участке признаны недействительными. Расследование дела продолжается.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Уголовное дело возбуждено из-за сообщений о фальсификациях на выборах в Мордовии

19:31 20/09/2016 Следственными органами Следственного комитета (СК) по Республике Мордовия в связи с сообщениями о фальсификации документов на одном из избирательных участков в городе Саранске возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Уголовное дело возбуждено из-за сообщений о фальсификациях на выборах в Мордовии

19:31 20/09/2016 Следственными органами Следственного комитета (СК) по Республике Мордовия в связи с сообщениями о фальсификации документов на одном из избирательных участков в городе Саранске возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте ведомства.

Суд признал законным продление ареста националисту Поткину

16:46 20/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении националиста Александра Белова (Поткина), признанного виновным в создании организованного экстремистского сообщества на средства, похищенные в казахстанском БТА-банке, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Эксперты: дела несовершеннолетних должны рассматривать специально обученные судьи

13:25 20/09/2016 Российская судебная система не нуждается в ювенальных судах, однако рассматривать дела несовершеннолетних должны специально обученные судьи, такого мнения придерживается большинство экспертов, опрошенных РАПСИ.

Мультимедиа

Видео: Паук и представитель полиции об инциденте в новосибирском аэропорту
Фотолента: Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Первые часы на свободе
Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера