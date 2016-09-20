Уголовное дело возбуждено из-за сообщений о фальсификациях на выборах в Мордовии

19:31 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен – РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами Следственного комитета (СК) по Республике Мордовия в связи с сообщениями о фальсификации документов на одном из избирательных участков в городе Саранске возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте ведомства.

«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются члены избирательной комиссии, возможно, причастные к фальсификации избирательных документов», - сообщает СК.

Как установлено в ходе доследственной проверки, 18 сентября в период проведения выборов в Государственную Думу, Государственное Собрание Республики Мордовия, а также в городские Советы депутатов и представительные органы местного самоуправления на избирательном участке были обнаружены бюллетени для голосования с проставленными в них отметками о голосовании, а также с внесенными в них изменениями.

Итоги выборов депутатов всех уровней на данном участке признаны недействительными. Расследование дела продолжается.