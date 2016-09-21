Официальный представитель СК РФ Маркин подал рапорт об увольнении

15:15 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин сообщил в своем твиттере, что подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

"Решение об уходе окончательное, но до указа продолжаю работать", — говорится в сообщении.

Маркин в сентябре 2007 года был назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации СК при Прокуратуре РФ. В июне 2011 года указом Президента РФ назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ.

Маркин — государственный советник юстиции 3 класса, награжден орденом Дружбы.