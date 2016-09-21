Следствие установило место взрыва на потерпевшем крушение над Синаем Airbus

17:35 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Группа ­Следственного комитета (СК) России установила и зафиксировала места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области последующего разрушения самолета Airbus A­321, упавшего на Сина­йском полуострове в октябре 2015 года­, сообщил­ в среду официальный ­представитель СК РФ Владимир Маркин.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что следственная группа СК РФ установила указанные обстоятельства в ходе осмотра результатов натурной выкладки воздушного судна на территории аэропорта города Каира (Египет).

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, большинство — россияне. Все они погибли. По данным органов следствия, катастрофа произошла в результате теракта.