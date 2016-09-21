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Трунов видит политическую подоплеку в лишении его статуса адвоката

Контекст
Теги: Адвокатская палата Московской области, Игорь Трунов, Московская область, Россия
17:49 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Адвокат Игорь Трунов видит политическую составляющую в решении Адвокатской палаты Московской области, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката, сообщил РАПСИ сам Трунов.

"Решение достаточно странное и неожиданное для меня, потому что дисциплинарным проступком признали мою общественную деятельность. Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе. Именно это выступление на публичной площадке Совет Адвокатской палаты признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — прокомментировал решение собеседник агентства. Юрист намерен обжаловать это решение, но его статус приостановлен, уже с сегодняшнего дня он не может работать адвокатом.

Трунов представляет потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Собеседник агентства пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших.

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Трунов видит политическую подоплеку в лишении его статуса адвоката

17:49 21/09/2016 Адвокат Игорь Трунов видит политическую составляющую в решении Адвокатской палаты Московской области, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката, сообщил РАПСИ сам Трунов.
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