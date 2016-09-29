ФПА утвердила поправки в положение о порядке сдачи экзамена на статус адвоката

Федеральная палата адвокатов

11:29 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ утвердил поправки в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

В частности, из положения исключена фраза о том, что «Совет адвокатской палаты вправе установить иные (более высокие) критерии оценки тестирования претендентов».

Также утверждена новая редакция одного из пунктов положения: «Результаты тестирования объявляются претенденту председателем квалификационной комиссии или уполномоченным им лицом непосредственно после его проведения. Тестирование и устное собеседование могут проводиться в разные дни». Копия решения совета ФПА РФ направлена в адвокатские палаты субъектов РФ.

С 1 сентября начали действовать новые правила приема квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. Введение единых стандартов для приема в профессию является одним из требований Минюста России, которое озвучивалось в ходе обсуждения адвокатской реформы.

Ранее каждая региональная палата самостоятельно определяла и количество вопросов из общего перечня, и время, за которое адвокат должен на них ответить. Процент правильных ответов и форма тестирования (письменная или на компьютере) также определялись каждой палатой.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей — тестирование на знание Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката и устное собеседование.

Тест включает 70 вопросов, на которые соискатель должен за 60 минут дать как минимум 50 правильных ответов. Те, кто успешно прошел тестирование, сдают устный экзамен по билетам. Количество вопросов сокращено до 236. Сами вопросы тоже изменились — они больше не дублируют вузовские учебники, а проверяют способность и готовность к самостоятельной деятельности в определенной правовой ситуации. При подготовке ответа разрешено использовать кодексы: важно понять, как человек умеет с ними работать.