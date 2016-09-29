ФПА обратилась к юрсообществу в связи с обстоятельствами дела паралимпийцев РФ

Федеральная палата адвокатов

19:49 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Решение Международного паралимпийского комитета, а также последовавшее за ним решение коллегии арбитров Спортивного арбитражного суда в Лозанне, не позволившие российским паралимпийцам поехать на Игры в Рио, противоречат правовым принципам, таким как справедливость, гуманизм, недопустимость коллективной ответственности и ответственности без вины. Об этом говорится в обращении Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) к мировому юридическому сообществу.

Адвокатская палата напомнила, что основополагающие международно-правовые акты обязывают их руководствоваться в первую очередь «принципами верховенства права, независимости и защиты прав человека». Эти принципы должны быть приоритетными при всех без исключения обстоятельствах, независимо от политической конъюнктуры и любых других условий, считает ФПА.

У адвокатского сообщества России сложилось впечатление, что при рассмотрении дела Паралимпийской сборной команды России эти принципы не играли главенствующей роли и не стали определяющими для тех зарубежных юристов, которые отказались принять на себя защиту российской Паралимпийской сборной, отмечается в обращении.

«Отступление зарубежных коллег от базовых международно-правовых принципов верховенства права, независимости и защиты прав человека создает, как считают российские адвокаты, «опасный прецедент, последствия которого необходимо как можно скорее устранить, чтобы сохранить целостность системы международного права и юридической профессии», - говорится в обращении ФПА.