Полковник МВД Захарченко уволен по итогам служебной проверки

22:31 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрий Захарченко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, уволен по результатам служебной проверки, сообщается на официальном сайте МВД.

Согласно пресс-релизу ведомства, его глава Владимир Колокольцев издал распоряжение о создании рабочей группы в составе сотрудников центрального аппарата МВД в целях проведения служебной проверки. Перед сотрудниками была поставлена задача - выяснить причины и условия, способствующие уголовному преследованию Захарченко.

По результатам проверки врио главы управления "Т" ГУЭБиПК был уволен со службы в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк также сообщила, что в период проведения проверки приказом МВД России уволен со службы в органах внутренних дел Российской Федерации начальник Управления "Т" Александр Тищенко, являющийся непосредственным руководителем Захарченко.

"За непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении, на начальника ГУЭБиПК МВД России Андрея Курносенко, начальника Отдела конспирации, кадров и государственной службы этого же Главного управления Владимира Абметко, а так же начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО Олега Калинкина, ранее занимавшего должность заместителя начальника ГУЭБиПК, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность Управления "Т" – наложены дисциплинарные взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии" - добавила Волк.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД курирует топливно-энергетический блок.