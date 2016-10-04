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По делу ресторатора Алиева, осужденного за организацию убийства, проведены обыски

Теги: Прокуратура и следствие, Санкт-Петербург, Россия
19:58 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями Санкт-Петербурга проведены обыски в рамках уголовного дела ресторатора Ильхама Алиева, осужденного на 10 лет колонии за организацию убийства, из-за вероятности фальсификации медзаключений о состоянии его здоровья, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по региону.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия)… Проведен ряд обысков в рамках данного уголовного дела, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу", — сказано в сообщении.

По данным следствия, сотрудники одного из медицинских учреждений Петербурга в ходе судебного разбирательства 25 мая 2016 года предоставили в суд заключение эксперта, говорящее о наличии у Алиева медицинских показаний, препятствующих его содержанию под стражей. По данным пресс-службы, такое действие было незаконной попыткой освободить Алиева из-под стражи.

Как сообщалось ранее, Алиев был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще пятеро фигурантов приговорены к различным срокам в зависимости от тяжести своей вины.

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По делу ресторатора Алиева, осужденного за организацию убийства, проведены обыски

19:58 04/10/2016 Следователями Санкт-Петербурга проведены обыски в рамках уголовного дела ресторатора Ильхама Алиева, осужденного на 10 лет колонии за организацию убийства, из-за вероятности фальсификации медзаключений о состоянии его здоровья, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по региону.
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