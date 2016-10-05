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Необходимо защищать бизнес от давления правоохранительных органов - Путин

Теги: Государственная Дума, Владимир Путин, Москва, Россия
14:06 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Президент России Владимир Путин заявил в Государственной Думе о необходимости «укрепления законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных – такие, к сожалению, ещё есть – сотрудников правоохранительных органов».

По его словам, в Госдуму будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы. «Чтобы вывести экономику на новую траекторию роста, нам нужно снять законодательные барьеры, которые стоят на пути развития конкуренции, притока инвестиций, внедрения современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие российских регионов, северных, дальневосточных территорий», - сказал Путин.

По словам президента, «для того чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы на решении наиболее острых, системных задач в экономике и социальной сфере, мы запускаем приоритетные проекты». Он попросил депутатов «обеспечить их оперативное законодательное сопровождение, а также при работе над федеральным бюджетом предусмотреть финансирование приоритетных проектов в полном объёме».

«И, конечно, нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны, отстаивать её позиции на мировой арене. Рассчитываю, что парламент, все фракции окажут этой работе необходимую политическую и законодательную поддержку», - заметил глава государства.

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Необходимо защищать бизнес от давления правоохранительных органов - Путин

14:06 05/10/2016 Президент России Владимир Путин заявил в Государственной Думе о необходимости «укрепления законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных – такие, к сожалению, ещё есть – сотрудников правоохранительных органов».
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