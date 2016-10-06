Администрация Ульяновска нарушила закон о защите конкуренции — УФАС

17:36 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ. Ульяновское УФАС признало администрацию города нарушившей закон о защите конкуренции из-за положения об организации летних кафе, сообщила антимонопольная служба.

Положение, по данным ведомства, применяется совместно со схемой размещения летних кафе на территории муниципального образования "город Ульяновск", в отношении земельных участков, предоставленных ранее на каком-либо праве третьим лицам.

"Данным нормативно-правовым актом на хозяйствующих субъектов, пользующихся и владеющих земельными участками, находящимися в муниципальной собственности налагается необоснованная обязанность размещать на находящемся во владении и пользовании земельном участке летнее кафе субъекта, отобранного органом местного самоуправления по результатам конкурса", — отмечается в сообщении.

Учитывая, что нарушение устранено в ходе рассмотрения дела, предписание выдано не было, подчеркивает служба. Материалы дела переданы должностному лицу Ульяновского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.