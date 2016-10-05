ЦБ разработал документ, касающийся предоставления ПАО информации о бонусах

19:33 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Годовые отчеты публичных акционерных обществ (ПАО) должны содержать информацию о принципах и подходах, которые применяются при начислении вознаграждений и бонусов топ-менеджерам и членам советов директоров.

Это предусмотрено в проекте указания, разработанном Центробанком России.

Кроме того, необходимо будет раскрывать основные ключевые показатели деятельности ПАО, от достижения которых зависит это вознаграждение. В отчетах будут приводиться и сведения о выплатах, сделанных не на основании политики о вознаграждениях или с отсрочкой. При этом компании смогут самостоятельно определить, раскрывать ли информацию о вознаграждении каждого из входящих в органы управления лиц индивидуально или совокупно по каждому органу управления, сообщил регулятор.

По информации ЦБ РФ, сейчас в законодательстве нет требований предоставлять данные о том, как меняется и от чего зависит размер переменной части вознаграждения руководства компаний. «Предлагаемые изменения направлены на повышение уровня прозрачности финансового рынка и улучшение качества корпоративного управления. Они позволят всем заинтересованным лицам получать информацию о вознаграждении членов органов управления в более структурированном виде, что облегчит ее понимание. Нововведения также дадут инвесторам возможность оценивать эффективность управления компанией и то, насколько система вознаграждения способна стимулировать достижение компанией высоких финансовых результатов», - сообщил регулятор.

Ранее проект документа обсуждался на заседании Экспертного совета по корпоративному управлению при Банке России.