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Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан - Путин

Теги: Пенсионное право, Владимир Путин, Москва, Россия
15:43 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт – РАПСИ. Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям, заявил, по информации пресс-службы президента РФ, на совещании глава государства Владимир Путин.

Также необходимо обеспечить достойный уровень оплаты труда людей, которые работают в социальной сфере. Президент напомнил, что «здесь заняты до четверти работников страны».

По его словам, от состояния бюджетов федерального и регионального уровней напрямую зависит достаток миллионов российских семей. Важно не допустить «проседания» их доходов. «Вместе с тем, нужно, конечно, сделать меры социальной поддержки более эффективными, исходить в первую очередь из принципов адресности и нуждаемости», - сказал Путин.

В текущем году, несмотря на все трудности экономического характера, нам удалось сохранить социальную направленность федерального бюджета, заявил президент. На финансирование образования, здравоохранения, культуры, на реализацию мер социальной политики в 2016 году выделяется около 35 процентов бюджетных расходов. В абсолютном выражении это порядка 5,6 триллиона рублей, сообщил глава государства.

«Как уже говорил, в будущем году также необходимо добиться безусловного выполнения социальных обязательств. Все гарантии для граждан России в этой сфере должны быть обеспечены», - заявил он.

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Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан - Путин

15:43 06/10/2016 Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям, заявил, по информации пресс-службы президента РФ, на совещании глава государства Владимир Путин.
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Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан - Путин

15:43 06/10/2016 Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям, заявил, по информации пресс-службы президента РФ, на совещании глава государства Владимир Путин.

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