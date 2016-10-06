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Утверждено обвинительное заключение по делу директора библиотеки Шариной

Контекст
Теги: растрата, Экстремизм, Прокуратура и следствие, Наталья Шарина, Москва, Россия
17:08 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщил в четверг РАПСИ адвокат обвиняемой Иван Павлов.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и оно в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы", — сказал собеседник агентства.

Данное уголовное дело уже направлялось в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако было возвращено следователю для устранения недостатков.

Ранее Пресненским судом Москвы был продлён до 28 октября 2016 года срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемой. Позднее Мосгорсуд признал законным данное постановление.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что была изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Директор библиотеки Наталья Шарина была помещена под домашний арест по обвинению в возбуждении национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями, по мнению следствия, директор нарушила федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Сама Шарина вину не признает.

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Утверждено обвинительное заключение по делу директора библиотеки Шариной

17:08 06/10/2016 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщил в четверг РАПСИ адвокат обвиняемой Иван Павлов.
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