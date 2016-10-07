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ЗАО "Эвалар" нарушило законодательство при рекламе БАДа — УФАС

Контекст
Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
11:28 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ. Московское УФАС России признало ЗАО «Эвалар» нарушившим закон о рекламе при размещении в газете рекламы биологически активной добавки «Эндокринол», говорится в сообщении управления.

Ранее компания разместила в двух выпусках газеты «Вестник ЗОЖ» рекламу БАДа с использованием следующего утверждения: «Эндокринол» абсолютно доступен по цене: средняя цена упаковки капсул от 150 рублей, что выгоднее по сравнению с аналогом от 1900 рублей».

Между тем, по информации УФАС, в рекламе не уточняется, о каком именно аналоге идет речь. При этом, исходя из открытых данных в Интернете, препарат «Эндокринол» имеет множество аналогов, в том числе и гораздо более дешевых, отметило антимонопольное управление.

Как пояснили УФАС в ЗАО «Эвалар», упомянутая выше формулировка была использована в рекламе на основании проведенного ООО «Аптечная сеть «Эвалар» сравнения средней цены на «Эндокринол» со средней ценой другой добавки, производимой фирмой-конкурентом. При этом в данном сравнении учитывались цены в 14 аптеках сети «Эвалар» одного из городов Алтайского края.

«Такое сравнение не может быть признано надлежащим, поскольку оно проводилось всего с одним препаратом и в рамках всего одного города, при этом сравниваемые БАДы отличаются по объему и дозировке, а также по-разному воздействуют на организм. Кроме того, сравнение провели уже после выпуска ненадлежащей рекламы», — отметил начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Московского УФАС России Павел Олейник.

УФАС отметило, что использованное в рекламе утверждение о превосходстве биологически активной добавки «Эндокринол» над продукцией конкурентов нарушает закон.

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ЗАО "Эвалар" нарушило законодательство при рекламе БАДа — УФАС

11:28 07/10/2016 Московское УФАС России признало ЗАО «Эвалар» нарушившим закон о рекламе при размещении в газете рекламы биологически активной добавки «Эндокринол», говорится в сообщении управления.
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