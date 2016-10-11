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УФАС Карелии аннулировало аукцион на строительство дороги за 171 млн руб

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Карелия, Россия
12:38 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Карельское УФАС отменило аукцион на строительство дороги стоимостью в 171 миллион рублей, говорится в сообщении ведомства.

Тем самым УФАС признало обоснованность жалобы одной из коммерческих организаций на действия заказчика — Казенного учреждения Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" при осуществлении закупки в форме электронного аукциона на выполнение работ на объекте: "Строительство автомобильной дороги "Подъезд к памятнику природы "Белые мосты".

По мнению заявителя, отмечает ведомство, документация об аукционе была утверждена заказчиком с нарушением требований закона о контрактной системе.

"Карельским УФАС России выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе путем аннулирования электронного аукциона", — отмечается в сообщении.

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УФАС Карелии аннулировало аукцион на строительство дороги за 171 млн руб

12:38 11/10/2016 Карельское УФАС отменило аукцион на строительство дороги стоимостью в 171 миллион рублей, говорится в сообщении ведомства.
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