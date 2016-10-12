Националист Демушкин пройдет психиатрическую экспертизу у своих бывших коллег

15:36 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Националист Дмитрий Демушкин пройдет психиатрическую экспертизу у своих бывших коллег по делу об экстремизме, сообщил РАПСИ сам Демушкин.

"Следователи назначили психиатрическую экспертизу, однако даты пока нет. Самое интересное, что экспертиза судя по всему будет проходить у моих старых коллег", — сказал Демушкин.

Собеседник агентства пояснил, что сам имеет высшее психологическое образование и, будучи практикантом, он участвовал в проведении таких экспертиз. А в отделении, куда его направили на экспертизу, работают его старые коллеги.

Демушкин также отметил, что следователи просят психиатров установить, страдает ли он каким-либо психическим заболеванием, а также был он вменяем в момент преступления, которое он якобы совершил. Кроме того, он заявил, что опасается того, что дата экспертизы может совпасть с 4 ноября — днем, когда запланировано проведение "Русского марша".

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

Слушания дела по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.