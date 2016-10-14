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Прокуратура выявила нарушения на 500 млн руб при возведении "Восточного"

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Космодром "Восточный", Приморский край, Россия
17:50 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Военная прокуратура гарнизона в Благовещенске выявила неэффективное расходование бюджетных средств в размере полумиллиарда рублей и срыв сроков строительства комплекса по переработке строительных отходов на космодроме «Восточный», сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

Ведомство отмечает, что в ходе проведения проверки было установлено нарушение договорных отношений по строительству объекта со стороны руководителя одного из предприятий – генподрядчика при Спецстрое России. Ответственное за своевременное выполнение работ лицо перечисляло авансовые платежи подрядчику, который не исполнил обязательства по предыдущим выплатам; при этом авансирование было неправомерно увеличено до 80 процентов.

По материалам военных прокуроров недобросовестные исполнители государственных контрактов привлечены к уголовной ответственности. Дополнительно сообщается о принятии мер к возмещению причиненного государству ущерба.

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Прокуратура выявила нарушения на 500 млн руб при возведении "Восточного"

17:50 14/10/2016 Военная прокуратура гарнизона в Благовещенске выявила неэффективное расходование бюджетных средств в размере полумиллиарда рублей и срыв сроков строительства комплекса по переработке строительных отходов на космодроме «Восточный», сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.
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