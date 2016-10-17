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СК завершил расследование дела о пожаре в СИЗО Ульяновска де погибли 4 человека

Теги: пожарная безопасность, ФСИН РФ, Следственный комитет РФ, Ульяновская область, Россия
15:33 17/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Следственное управление (СУ) СК РФ по Ульяновской области завершило расследование дела о пожаре в СИЗО-1 регионального Управления ФСИН России, где погибли 4 арестованных, сообщили в понедельник РАПСИ в СУ.

В уголовном деле два фигуранта: 38-летний начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-1 обвиняется в халатности, повлекшей гибель людей, 21-летний бывший арестованный обвиняется в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности и в повреждении чужого имущества в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, 29 августа 2015 года сотрудник следственного изолятора поручил двум содержащимся под стражей мужчинам проведение работ по ремонту помещения камеры внутреннего поста, не обеспечив при этом должного надзора за их работой со стороны персонала изолятора. В результате отсутствия контроля, по версии следствия, один из заключенных зажег спичку, которая упав, вызвала возгорание легковоспламеняющихся материалов, использованных при ремонте.

По данным СУ, в ходе возникшего пожара от отравления продуктами горения погибли 4 арестованных, содержавшихся в смежной камере, еще 5 человек получили серьёзное отравление, но выжили, также было повреждено и уничтожено имущество следственного изолятора и пострадало несколько сотрудников учреждения, принимавших участие в тушении пожара.

"Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СУ.

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СК завершил расследование дела о пожаре в СИЗО Ульяновска де погибли 4 человека

15:33 17/10/2016 Следственное управление (СУ) СК РФ по Ульяновской области завершило расследование дела о пожаре в СИЗО-1 регионального Управления ФСИН России, где погибли 4 арестованных, сообщили в понедельник РАПСИ в СУ.
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