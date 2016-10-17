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Антимонопольная служба проверит рекламу МТС "Smart Безлимитище"

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Теги: Антимонопольное право, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
16:51 17/10/2016


МОСКВА, 17 окт — РАПСИ. Столичное УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении МТС из-за распространения рекламы тарифа "Smart Безлимитище", говорится в сообщении ведомства.

"В антимонопольную службу поступило заявление с просьбой провести проверку рекламы тарифа "Smart Безлимитище". По мнению заявителя, в рекламе отсутствует часть существенной информации", — отмечается в сообщении.

На телеканалах и рекламных щитах сотовый оператор распространяет информацию, в которой указано, что безлимитный интернет и звонки на МТС по всей России стоят 12.90 рублей в сутки. Однако информация о том, что такая плата действует исключительно при условии подключения в ограниченный период времени и только первый месяц после подключения отсутствует, подчеркивает УФАС.

"При распространении данной рекламы усматриваются признаки нарушения части 7 статьи 5 закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, в силу чего искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы", — резюмирует ведомство.

Дело будет рассмотрено 27 октября.

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Антимонопольная служба проверит рекламу МТС "Smart Безлимитище"

16:51 17/10/2016 Столичное УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении МТС из-за распространения рекламы тарифа "Smart Безлимитище", говорится в сообщении ведомства.
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