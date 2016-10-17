Высокопоставленный сотрудник Минтранса Ростовской области пойдет под суд

20:46 17/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление СК РФ с дислокацией в Ростове-на-Дону завершило расследование уголовного дела в отношении начальника управления Министерства транспорта Ростовской области Сергея Соколова, обвиняемого в подмене документов компаний-участников конкурса на право выполнения пассажирских перевозок, сообщили РАПСИ в ведомстве.

Вторым фигурантом дела является главный специалист отдела управления Министерства транспорта Ростовской области Александра Ткаченко, ему следствие вменяет пособничество в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Соколов с апреля по июнь 2015 года при пособничестве Ткаченко организовал во время проведения регионального конкурса на право заключения договора о выполнении пассажирских перевозок подмену документов участников конкурса.

"Это позволило одной из компаний набрать более высокий балл и одержать победу в трех лотах. При этом предприятие использовало более старый подвижной состав по сравнению с другими участниками", — сообщили в СК РФ.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.