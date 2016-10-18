Главе консервного завода ФСИН предъявлено дополнительное обвинение - СКР

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

11:01 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями выявлен еще один эпизод преступной деятельности директора ФГУП "Консервный завод ФСИН России" Павла Беликова, обвиняемого в хищении более 350 миллионов рублей с использованием служебного положения, и предъявлено дополнительное обвинение, сообщили РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

"В рамках расследования этого уголовного дела при активном содействии оперативных сотрудников управления "М" ФСБ России выявлен еще один эпизод преступной деятельности Беликова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году Беликов совершил хищение 65 миллионов рублей, принадлежащих "Консервному заводу" ФСИН, путем заключения договора производства маргаринов сырья по завышенной стоимости с ООО "Мастер-кондитер" и перечисления денежных средств по договору на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и их последующее присвоение.

"По этому эпизоду Беликову уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества)", - отмечает пресс-служба ведомства. Уголовные дела соединены в одно производство, а обвиняемый содержится под стражей.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности Беликова и его соучастников.