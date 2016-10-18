УФАС выявило незаконную трансляцию рекламы в автобусах Москвы

16:54 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Столичное УФАС признало «Мосгортранс» и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы нарушителями законодательства из-за звуковой рекламы в автобусах Зеленограда, говорится в сообщении ведомства.

"Нарушение выразилось в транслировании в автобусах маршрутов 400, 400Э, 400К, 400Т звуковой рекламы скоростных поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Тверью через Химки и Зеленоград", — подчеркивает УФАС.

Служба отмечает, что закон "О рекламе" запрещает распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств.