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УФАС выявило незаконную трансляцию рекламы в автобусах Москвы

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
16:54 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Столичное УФАС признало «Мосгортранс» и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы нарушителями законодательства из-за звуковой рекламы в автобусах Зеленограда, говорится в сообщении ведомства.  

"Нарушение выразилось в транслировании в автобусах маршрутов 400, 400Э, 400К, 400Т звуковой рекламы скоростных поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Тверью через Химки и Зеленоград", — подчеркивает УФАС.

Служба отмечает, что закон "О рекламе" запрещает распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств.

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УФАС выявило незаконную трансляцию рекламы в автобусах Москвы

16:54 18/10/2016 Столичное УФАС признало «Мосгортранс» и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы нарушителями законодательства из-за звуковой рекламы в автобусах Зеленограда, говорится в сообщении ведомства.
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