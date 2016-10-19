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Экс-глава Сергиева Посада предстанет перед судом за взятку — СК

Контекст
Теги: Коррупция, Прокуратура и следствие, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
15:34 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями Костромской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Сергиева Посада Виктора Букина, обвиняемого во взяточничестве, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Букина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, заведомо зная о необходимости исполнить вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области о взыскании с муниципалитета долга свыше 47,8 миллиона рублей, в мае 2015 года потребовал от директора коммерческой фирмы передать ему через посредника — начальника юридического отдела администрации города — взятку, составляющую половину суммы задолженности за реальное исполнение судебного решения.

Однако при получении 6 миллионов рублей посредник Сергей Климов был задержан в Костроме сотрудниками областного отделения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

После возбуждения дела Букин скрывался от следствия. И был задержан в Сербии только в начале этого года, после чего экстрадирован в Россию.
Климов же за посредничество во взяточничестве обязуется выплатить штраф в два миллиона рублей.

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Экс-глава Сергиева Посада предстанет перед судом за взятку — СК

15:34 19/10/2016 Следователями Костромской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Сергиева Посада Виктора Букина, обвиняемого во взяточничестве, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
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