МАК завершил расследование катастрофы Falcon во Внуково

10:46 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование катастрофы самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, сообщается на официальном сайте организации.

В МАК отметили, что Окончательный отчет по результатам расследования подготовлен и будет опубликован по завершении ряда технических процедур, предусмотренных международными стандартами и правилами.

РИА Новости. Сергей Мамонтов Президент Total Кристоф де Маржери . Архивное фото

В ночь на 21 октября 2014 года (20 октября в 23.57 по московскому времени) в аэропорту "Внуково" (Москва) при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Двигаясь по взлетно-посадочной полосе, воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), рассматривается Солнцевским судом Москвы.

По версии следствия, снегоуборочная машина, которой управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель Владимир Мартыненко, нарушив ряд правил, выехала на взлетно-посадочную полосу. При этом старший сменный инженер Владимир Леденев не проконтролировал выезд техники. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам, в результате произошло столкновение. В настоящее время все пятеро являются фигурантами уголовного дела.