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Судмедэксперт подозревается в превышении полномочий при исследовании трупа

Теги: Прокуратура и следствие, Министерство здравоохранения РФ, Следственный комитет РФ, Татарстан, Россия
16:28 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующего Чистопольским судмедотделением Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана Владимира Исаева, подогреваемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщил в четверг РАПСИ Булат Мухамеджанов, оказывающий юридическую поддержку потерпевшей.

Как следует из материалов дела, 11 июня этого года жительницу Чистополя, которая жаловалась на острую боль в животе, на машине скорой помощи доставили в приемное отделение Чистопольской центральной районной больницы. После проведения диагностических мероприятий и внутримышечной инъекции 58-летнюю женщину с диагнозом «хронический гастрит» отпустили домой. На следующий день ее вновь на «скорой» привезли в райбольницу, а через час пациентка умерла в реанимационном отделении.

"В середине июня заведующий Чистопольским отделением Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы и по совместительству врач-патологоанатом Чистопольской ЦРБ Владимир Исаев провел паталогоанатомическое исследование трупа. По данным следствия, он нарушил должностную инструкцию и ведомственный приказ и не изъял гистологический материал. Затем, согласно материалам дела, эксперт составил протокол патологоанатомического исследования, в которое внес заведомо ложные сведения'", — рассказал Мухамеджанов, представляющий интересы дочери умершей пациентки.

В августе, по его словам, тело женщины было эксгумировано. "В ходе комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проводившейся в Республиканском бюро СМЭ Минздрава Татарстана, выявлены дефекты при патологоанатомическом исследовании трупа, а потому принять во внимание достоверность результатов исследования не представляется возможным. Таким образом, дефекты проведенного патологоанатомического исследования тела и результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы эксгумированного трупа не позволяют достоверно установить причину смерти", — приводит Мухамеджанов слова эксперта отделения судебно-медицинских исследований экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Татарстану Александра Бирючевского. Отсутствие возможности достоверно установить причину смерти не позволяет выяснить причинно-следственную связь между действиями (бездействием) медиков и наступившим неблагоприятным исходом.

63-летний Исаев подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан (часть 2 статьи 292 УК РФ).

Действия Исаева причинили моральный вред родственникам умершей и подорвали авторитет и медицинских учреждений Минздрава Татарстана, полагают в Следственном комитете.

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Судмедэксперт подозревается в превышении полномочий при исследовании трупа

16:28 20/10/2016 Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующего Чистопольским судмедотделением Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана Владимира Исаева, подогреваемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщил в четверг РАПСИ Булат Мухамеджанов, оказывающий юридическую поддержку потерпевшей.
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