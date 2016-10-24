Более 194 тыс учебников для московских школ заказано в нарушение закона — УФАС

14:52 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Департамент образования столицы направил в адрес 136 школ письмо с рекомендацией о заказе учебников у издательства "Просвещение", что является нарушением закона о защите конкуренции, говорится в сообщении московского УФАС.

По данным ведомства, на основании таких рекомендаций 124 школы заказали у издательства учебники для 1-4 классов в количестве, превышающем 194 тысячи штук.

"Направленное Департаментом письмо фактически вынудило школы остановить свой выбор исключительно на издательстве "Просвещение", тогда как аналогичные учебники выпускаются и другими издательскими домами. Предоставление преимущественного положения одному хозяйствующему субъекту на том или ином рынке недопустимо в силу закона, поскольку приводит к ограничению конкуренции", — сказал руководитель московского УФАС России Армен Ханян.

УФАС направило департаменту предупреждение о необходимости отмены организованного ранее дополнительного заказа учебников у издательства "Просвещение" и проведения нового заказа без создания какому-либо поставщику преимущественных условий.



