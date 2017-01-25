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Россельхознадзор обеспокоен реэкспортом из Белоруссии продукции ЕС

Контекст
Теги: Санкции, Россельхознадзор, Евросоюз, Белоруссия, Россия
16:01 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Россельхознадзор обеспокоен продолжающимися поставками подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь, прошедшей транзитом через Европейский союз, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что в очередной раз обратилась в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с просьбой об усилении контроля за реэкспортируемой на территорию РФ растительной продукцией, в особенности, поступившей на территорию Республики Беларусь через территорию Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин 29 июля 2015 года подписал указ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

В документе говорится, что ввезенные на территорию РФ сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и которые запрещены к ввозу на территорию России, подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года.

Положения настоящего указа не применяются в отношении товаров, ввезённых физическими лицами для личного пользования либо помещённых под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимых в третьи страны, при условии подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, соответствия их грузу.

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Россельхознадзор обеспокоен реэкспортом из Белоруссии продукции ЕС

16:01 24/10/2016 Россельхознадзор обеспокоен продолжающимися поставками подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь, прошедшей транзитом через Европейский союз, говорится в сообщении ведомства.
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