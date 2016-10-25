Главный инспектор ИФНС заключен под стражу за взятку в 12 млн руб

flickr.com/ Rubén Díaz

10:22 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Главный государственный налоговый инспектор ИФНС №10 города Москвы Евгений Петлеванный заключен под стражу по делу о коррупции в размере 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с августа по октябрь этого года Петлеванный получил от представителя коммерческой организации взятку в виде денежных средств на общую сумму 4 миллиона рублей и 85 тысяч евро. За указанное вознаграждение инспектор обещал снизить сумму налоговых претензий к проверяемой им организации со 100 миллионов до 20 миллионов рублей.

"Следователями по месту жительства проведены обыски, где изъяты предметы, представляющие интерес для следствия и свидетельствующие о противоправной деятельности обвиняемого", - отмечают в ГСУ СК.

Петлеванный был задержан при получении части взятки от представителя коммерческой организации в ходе спланированной операции следователей ГСУ СК, сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и столичного ГУЭБиПК.

