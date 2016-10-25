Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
25/10/2016 12:27
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Главный инспектор ИФНС заключен под стражу за взятку в 12 млн руб

Теги: Коррупция, Следственный комитет РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, Москва, Россия
10:22 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Главный государственный налоговый инспектор ИФНС №10 города Москвы Евгений Петлеванный заключен под стражу по делу о коррупции в размере 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с августа по октябрь этого года Петлеванный получил от представителя коммерческой организации взятку в виде денежных средств на общую сумму 4 миллиона рублей и 85 тысяч евро. За указанное вознаграждение инспектор обещал снизить сумму налоговых претензий к проверяемой им организации со 100 миллионов до 20 миллионов рублей.

"Следователями по месту жительства проведены обыски, где изъяты предметы, представляющие интерес для следствия и свидетельствующие о противоправной деятельности обвиняемого", - отмечают в ГСУ СК.

Петлеванный был задержан при получении части взятки от представителя коммерческой организации в ходе спланированной операции следователей ГСУ СК, сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и столичного ГУЭБиПК.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Главный инспектор ИФНС заключен под стражу за взятку в 12 млн руб

10:22 25/10/2016 Главный государственный налоговый инспектор ИФНС №10 города Москвы Евгений Петлеванный заключен под стражу по делу о коррупции в размере 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Фигуранток дела о жестоком обра­щении с животными проверят на вменяемость

11:21 25/10/2016 Следственные органы С­ледственного комитета­ (СК) России по Хабар­овскому краю назначали комплексные психолого-психиатрические экспертизы в отношении двух 17-летних девуше­к, предположительно п­ричастных к издевател­ьствам над животными, соо­бщается на официально­м сайте ведомства.

Сколько стоит пассажир

11:00 25/10/2016 Противоречивое законодательство не защищает пассажиров международных рейсов российских авиакомпаний. Наследникам жертв авиакатастроф приходится доказывать причиненный ущерб и довольствоваться порой унизительными компенсациями.

Что означает введение налога на недвижимость по кадастровой стоимости

09:51 25/10/2016 До 1 декабря этого года необходимо заплатить налог на недвижимое имущество за 2015 год. Впервые он рассчитывается исходя из более высокой кадастровой стоимости объекта, а не инвентаризационной, как прежде. Всем, кого касается это нововведение будет полезно узнать о возможных ошибках в пересчете стоимости их жилья, как эти ошибки исправить, насколько продолжит расти налог и есть ли шанс его не платить.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера